تسرب غاز طهي يُصيِّب عاملين بحروق في الأحساء

تعرض عاملان في مطعم بحي الخرس في الأحساء اليوم إلى حروق متفاوته، نتيجة تسرب غاز الطهي وتشبع الموقع به.

المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقه الشرقية العقيد منصور الدوسري، قال إن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث الذي نتج عنه تهشم زجاج المطعم الأمامي وتضرر أجزاءً، منه وإصابة عاملين مقيمين بحروق لتعرضهما لكثبة اللهب المفاجيء .

وذكر أن الإصابه الأولى حروق من الدرجة الأولى في اليدين . والإصابة الأخرى حروق من الدرجة الأولى في اليدين والوجه والرأس، مشيراً إلى أنهما تلقيا العلاج اللازم وخرجا من المستشفى.