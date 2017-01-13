مداولات
إحساس مواطن
عايد رحيم الشمري
الواسطات «الهدامة» بوضع الشخص غير المناسب في المكان المناسب والعكس صحيح ضيَّعت مستقبل شبابنا.. يُعطى كثير من شبابنا دون ما يستحقون من مرتبة أو امتيازات رغم شهاداتهم العالية وخبراتهم العميقة، بعكس من يقول لنا إبان دراستنا الجامعية «وظيفتي مضمونة بالمكان اللي يعجبني»! والعلاج والتعليم على حسابنا..! لذا؛ نأمل من القيادات الحكيمة أن لا تدع هؤلاء المفسدين يشوِّهون صورتنا داخلياً كان أو خارجياً، وذلك باجتثاثهم من جذورهم، بيل غيتس قالها بصريح العبارة عندما زار الرياض قبل سنوات، قال جملة: (الشباب لا بد أن يحصلوا على شيء يساعدهم، الشعور بالفخر والانتماء)، وشبابنا -ولله الحمد- فخورون وغيورون على بلدهم، فحبهم لوطنهم تشرَّبوه من حليب أمهاتهم، حينما نسمع أو نقرأ تصريحات تُحسب ضدنا فلنراجع الأوراق جيداً قبل تفاقم المشكلات..!
شبابنا قادر على النهوض ببلده والارتقاء به، فالوطن لا يقوم إلا على سواعد أبنائه.
شبابنا حطمت آمالهم اختبارات القياس والقدرات، المال مقابل طموحات الشباب، بالإضافة إلى قطاع خاص فاشل ينشئ الشركات والمصانع، رأس المال سعودي والمديرون والموظفون أجانب، والسعودي حارس على البوابة أو مراسل أو معقب، دمَّروا طموح الشباب.
لقد عِشنا المشكلة ووجدنا أن كل الشركات تتعاقد مع أجنبي مؤهل وتقول «إن السعودي غير مؤهل للعمل، طيب اقبلني على حالي وطوِّر قدراتي، أدخِلني دورات ووظفني ولو شفت فيني قصور نظم دورة صقل مهارات وطورني، ولو شفتني مؤهل سلمني مسؤولية، اعتمد عليّ وأعطني فرصة لأثبت وجودي.. لكن سعودي غير مؤهل!!! وأجنبي مؤهل؟؟».
مثلما عِشنا فترة سابقة بالسعودة الوهمية كي تصل إلى ولي الأمر -حفظه الله- وكأن القائمين قضوا على مشكلة البطالة. مع الأسف، ما زالت جامعاتنا تضع العراقيل أمام الشباب بعدم قبولهم. وذلك بسبب وضع الشروط التعجيزية أمامهم مِما يحد من قبولهم.. أين يذهب الشباب؟ الجامعة تتعذر، والشركات تقول بأنه غير مؤهل.. ألستم جزءاً من هذا الوطن الحريص على أبنائه، بل يعتبرهم الثروة الحقيقية التي ينهض بها عالياً! هل بأساليبكم تتمشون وفق رؤية الوطن؟! رفقاً بالشباب.
ايييه والله تنفخ في قربةً مخزوقه
كثير من الغيارى تكلموا عن هذا الموضوع ولكن مامن مجيب
مثل مايقول بالدرب جمل
رئيس الشركه صاحب حضوه ولديه حصانه عن المسأله سئمنا من الكلام بهذا الخصوص والناس الغيارا مثلك لا يئسون من المطالبه لابناء بلدهم وهم استثماره وثروته الحقيقيين فالاجنبي يأخذ من خيره وفي وقت المحن يغادر بما كسب ويبقى ابن الوطن يذود عنه بروحه وما يملك سكراً عايد✋
مقال متميز جداًً ………دائم مبدع
فعلاًً في الصميم …..أوجزت وشخصت وأشرت الى الداء ……
بوركت جهودكم
أخي العزيز ابو سامي. أشكرك على هذه العبارات والثناء .. ولا استغرب الحس الوطني والغيره على أبناء الوطن.
لك وافر التحية والتقدير
ماأجمل الحروف حينما تصيغها كف يد رجل كريم وتربوي ناجح تشهد له أعمالهم ونحن من نعرفه عن قرب نشهد بطيب خصاله سيدي الكريم أبدعت في حروفك الذهبية التي لامست فيها واقع كل أملنا وثقتنا بالله أولا ثم بولاة أمرنا وقيادتنا الحكيمة وكل الخيرين شرواك بأن يغذوا ماتربينا عليه من مكارم أخلاق بحيث تكون شفاعتنا بالحق وللحق وأن نقف مع صاحب المظلمة وبغير هذا تكون الواسطة خنجر في صدر الوطن حينما تعبد الطريق لأشخاص غير كفؤيين بوضعهم في مكان شخص كفؤ مستحق بهذا تكون المظلمة مزدوجه ومتعديه نسميها مزدوجه لاننا نظلم من توسطنا له ظلما بحيث نساعده على ارتكاب الاخطاء والخطايا وقد يكون بغير قصد منه ولكن هذه امكانياته وقدراته وظلم آخر للمستحق المبعد عن مكانه الصحيح ومتعديه لانها تتعدى الى المجتمع فتربك التنمية وتعطل المسيرة الصحيحة وتدخلنا في مشاكل اجتماعية وفكرية وثقافية ..الخ الحقيقة انا شخصيا اسعد كثيرا بحديثك وقراءة حروفك دمت كما عهدناك تحمل مشعل التطوير وتنادي بالتغيير وتمد يدك لكل مستحق بكل اريحية مع ابتسامه ساحرة تسعد الناظرين وتسر قلوب المحتاجين ،، للجميع جل تقديري وتحياتي
استاذ عبدالله. تستمد التميز من شخصكم. وقلمكم. لك الشكر والتقدير.
اخي العزيز ابا سلطان عبدالكريم الكفش …. لقد أثريت المقال جمالا في تعليقك. وثقافتك الواسعه وفكرك النير. والاجمل غيرتك على أبناء وطنك. فهذا الحس الوطني ليس بمستغرب على امثالك. اما بخصوص ثناءك. أتمنى ان أكون مستحق فيما قلت من الجمل التي غمرتني بنبل وطيب خلقك. تقبل تحياتي وتقديري