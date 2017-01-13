كشف رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن، عن رغبتهم في التعاقد مع مهاجم الهلال ناصر الشمراني، لكنه ألمح إلى أن الظروف المالية التي يمر بها النادي حالياً قد تحول دون إتمام الصفقة.

وقال باعشن في تصريحات إعلامية على هامش توقيع ناديه اتفاقية مع جامعة جدة: «ناصر الشمراني لاعب كبير ومهاجم له ثقله، وفي حال كانت لديه الرغبة ولدينا الإمكانات لضمه سنتعاقد معه».

وعن قضايا نادي الاتحاد في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أوضح باعشن أنهم اجتمعوا مع محامي النادي للقضايا الخارجية، الإسباني خوان كريسبو، وطالبوه بأن يبدأ بالقضايا التي تؤثر فعلياً على مسيرة الاتحاد، مشيراً إلى أنه تم حصر تلك القضايا، وتم تحويل جزء من مبلغ المدرب الروماني لازلو بولوني والبرازيلي دي سوزا، وثلاث قضايا أخرى، مبيناً أن إجمالي المبالغ المدفوعة لهذه القضايا بلغ 4 ملايين ونصف المليون ريال.

وأضاف باعشن: «المشوار طويل، لكننا نملك التصميم لنجنب النادي أي عواقب وخيمة، أما قضية المهاجم التونسي أحمد العكايشي فإنها تحتاج لاجتماع مع الناديين التونسي والألماني، وبالنسبة لقضية مانسو فلا تزال منظورة، حيث تم إرسال خطاب يُبين أن نادي الاتحاد لم يتقاعس عن دفع المبلغ، لكن حدث لبس في الموضوع تسبب في التأخير غير المقصود».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (١٤) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)