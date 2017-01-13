«التنمية العقارية» يدعو إلى تحديث البيانات

الرياض ـ الشرق

دعا صندوق التنمية العقارية جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة، بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأوضح الصندوق أن التحديث يأتي من أجل سرعة وسهولة التواصل مع المستفيدين عند إطلاق الصندوق برامجه الجديدة، مؤكداً أن تحديث البيانات يعد شرطاً أساسياً ومهماً للاستفادة من هذه البرامج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (١٢) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)