دعا صندوق التنمية العقارية جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة، بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
وأوضح الصندوق أن التحديث يأتي من أجل سرعة وسهولة التواصل مع المستفيدين عند إطلاق الصندوق برامجه الجديدة، مؤكداً أن تحديث البيانات يعد شرطاً أساسياً ومهماً للاستفادة من هذه البرامج.
«التنمية العقارية» يدعو إلى تحديث البيانات
دعا صندوق التنمية العقارية جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة، بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (١٢) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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اللهم يامسهل الأمور سهل أمورنا في الدنيا والاخره السكن المريح إذا دخلت رجلك الجنه جعلني الله وإياكم من سكانها