قائد قوة عرعر يطمئن على البطل العنزي

زار قائد قوة عرعر اللواء ركن علي بن محمد أبوصالح، أمس، منزل الجندي أول خالد بن سالم العنزي للاطمئنان عليه بعد أن أصيب أثناء مشاركته في عمليات الحد الجنوبي بإصابات متوسطة في فخذه ورأسه، وذلك برفقة العقيد صالح بن خليل العنزي.

وأنشد اللواء أبوصالح بيت شعر أمام البطل قائلاً:

سنبقى على العهد نرعى الذمم

حماة البلاد حماة العلم

كما قدَّم أبوصالح درعاً تذكارية للبطل، وأكد أن خالد وزملاءه هم أبناء الوطن، وشرف الإصابة في الميدان دفاعاً عن الدين والوطن لا يضاهيه شرف. من جانبه، ثمَّن الجندي أول خالد العنزي زيارة اللواء أبوصالح، معرباً عن عميق شكره على هذه اللفتة الأبوية التي لا يستغربها من جميع القادة في الميدان أو غيرهم، وهو ديدن القيادة الرشيدة في تلمُّس وتفقُّد كل فرد من أفراد القوات المسلحة في جميع القطاعات الأمنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)