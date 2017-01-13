خالد الفيصل يدشن الأطلس الرقمي المصور لمكة والمشاعر المقدسة

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، كتاب «الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي» الذي أصدرته جامعة أم القرى.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور بكري عساس أن تدشين أمير مكة للأطلس يأتي انطلاقا من إيمانه بأهمية الارتقاء بمكة والمشاعر تطويراً وتنمية وتعميراً واهتماماً ودأَباً لشرف المكان وعبق المكانة وقدسيةِ المقام. ووصف الأطلس بأنه رصد توثيقي لسيرة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومسيرتها، وما طرأ عليها من تطورات عبر التاريخ؛ كونه يشتمل على صور توثيقية ورسومات مميزة مشفوعة بشروح تعريفية متكاملة في منظومة البناء والتشييد من القرن السادس الهجري وحتى النصف الأول من القرن الخامس عشر الهجري.

من جهته قدم مؤلف الكتاب عضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتور معراج مرزا عرضاً مرئياً عن الكتاب وما يحتويه من صور تاريخية لمكة المكرمة والبالغ عددها نحو 400 صورة، كما اشتمل على صور توثيقية ورسومات لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى شروحات تعريفية وتوثيق رقمي للعناصر الرئيسة للمحتوى، مقدمة في 325 صفحة.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور عساس ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، ومؤلفو الكتاب نسخة من الكتاب لأمير المنطقة، كما تسلّم سموه كتاب «معاد» من إعداد وتأليف مدير جامعة أم القرى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٢) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)