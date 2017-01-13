التقى المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أمس، سفير الصومال لدى المملكة طاهر جيلي. واطلع السفير خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصاً اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية، كما ناقش الجانبان عدداً من المواضيع المهمة في مجال العمل الإنساني وإمكانية التعاون بما يخدم هذا الخصوص.
الربيعة يلتقي السفير الصومالي
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