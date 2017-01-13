أشاد رئيس مالي الأسبق ألفا عمر كونري، ببرامج وفعاليات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وما تحمله من قيم فكرية وإنسانية عميقة تؤكد على الرسالة الحوارية المتميزة التي يقوم بها المركز من أجل تعزيز مبادئ الحوار والإعلاء من قيم التحاور، وتبادل الخبرات بين مختلف الأمم والثقافات. جاء ذلك خلال زيارته المركز، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له الأمين العام فيصل بن معمر ونائبه الدكتور فهد السلطان.
كونري يشيد بـ «الحوار الوطني»
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