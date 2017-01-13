لقي مواطن عشريني مصرعه مساء أمس، على يد شقيقه بطلق ناري اخترق صدره، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما في محافظة القطيف.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة الثامنة مساء أمس الأول تُبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى خاص عن إسعاف مواطن عشريني إثر تعرُّضه لطلق ناري في الصدر. وقال إن الإفادات الأولية أفادت بنشوب خلاف بين المواطن وشقيقه أسفر عن قيام الأخير بإطلاق النار عليه وفَّر بعدها هارباً لوجهة غير معلومة. لافتاً إلى أن المختصين في الشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والبحث والتحري عن الجاني.
مواطن يقتل شقيقه برصاصة في الصدر
لقي مواطن عشريني مصرعه مساء أمس، على يد شقيقه بطلق ناري اخترق صدره، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما في محافظة القطيف.
-
تضاعف عدد السعوديين المسافرين إلى تايلند رغم المنع الرسمي.. والسفارة…
-
-
-
-
قبائل الصيعر تستنكر جرائم «إرهابيّ الياسمين».. وتدعو شقيقه مطيع…
-
-
-
-
دراسة: الطرق التفاعلية في التدريس تتفوق بـ 25 % على الطرق التقليدية
-
-
قبائل الصيعر تستنكر جرائم «إرهابيّ الياسمين».. وتدعو شقيقه مطيع لتسليم نفسه
-
-
دراسة: الطرق التفاعلية في التدريس تتفوق بـ 25 % على الطرق التقليدية
-
-
-
-
وكيل إمارة الشرقية يرعى الحفل الختامي لبرنامج «اصنع مهارة 12»
-
-
«الشورى»: مقترحٌ بتأسيس شركات لخدمات الحج .. ومطالَبة بالبناء الرأسي في مِنى
-
فيصل بن مشعل: الجامعات السعودية واحدة من مواطن القوة بالمملكة
-
«كلية الجبيل الصناعية» و«جامعة ميونيخ للتقنية» تطلقان مركزاً للأبحاث والابتكار
-
-
القيادة تندد بالإرهاب الدنيء.. وتعزِّي رئيسَي الإمارات وأفغانستان
-
-
مطالبات برفع المستوى المهني للعاملين بالمراكز الصحية وتوفير التخصصات المهمة
Profile