مواطن يقتل شقيقه برصاصة في الصدر

لقي مواطن عشريني مصرعه مساء أمس، على يد شقيقه بطلق ناري اخترق صدره، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما في محافظة القطيف.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه عند الساعة الثامنة مساء أمس الأول تُبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى خاص ‏عن إسعاف مواطن عشريني إثر تعرُّضه لطلق ناري في الصدر. وقال إن الإفادات الأولية أفادت بنشوب خلاف بين المواطن وشقيقه أسفر عن قيام الأخير بإطلاق النار عليه وفَّر بعدها هارباً لوجهة غير معلومة. لافتاً إلى أن المختصين في الشرطة باشروا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والبحث والتحري عن الجاني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)