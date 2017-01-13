«رئيس الشورى» يكرّم الفائزين بجائزة التميز العلمي القضائي

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن الدعم الذي يجده مرفق القضاء من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسهم في تطوير القضاء بشكل ملموس، وتوفير كافة السبل المعينة لرقي العمل القضائي المحقق للعدالة وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة.

جاء ذلك في كلمته في حفل جائزة الشيخ محمد بن إبراهيم للتميز العلمي القضائي التي تمنحها الجمعية العلمية القضائية السعودية «قضاء»، الذي أقيم في مقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بحضور الرئيس الفخري للمحامين الخليجيين رئيس لجنة الدعوة بإفريقيا الأمير بندر بن محمد بن سلمان، والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ومدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل. وقال إن الجائزة جاءت متفقة مع الجهود المباركة لقيادة هذه البلاد في العناية بالقضاء والقضاة وتطوير مرافقه، كما أنها جاءت منسجمة مع المبادئ التي يحرص عليها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – وعمل من أجلها طيلة حياته في سبيل خدمة الإسلام عبر ميادين عديدة في مقدمتها القضاء.

وكان الحفل بُدئ بالإعلان عن أسماء الفائزين وهم:

الجائزة الأولى حصل عليها عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين عن بحثه «سير الدعوى القضائية»، فيما ذهبت جائزة المركز الثاني للدكتور خالد بن صالح الجنيدي عن بحثه «أثر المصلحة على الحكم القضائي»، بينما حصل الدكتور عبدالله بن إبراهيم الخضيري على الجائزة الثالثة عن بحثه «تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٢) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)