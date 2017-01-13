ترقية ضباط في شرطة حفر الباطن

قلّد مدير شرطة محافظة حفر الباطن العميد مزيد المزيد، عدداً من ضباط الشرطة رُتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم. وشملت الترقيات كلاً من: النقيب مشعل محمد العتيبي إلى رتبة رائد، والملازم أول طارق نصار النصار إلى رتب نقيب، والملازمين خالد عايض الرشيدي وعبدالرحمن منور المطيري إلى رتبة ملازم أول.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)