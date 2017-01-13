«التعليم» تفتح باب الابتعاث للحصول على بكالوريوس «طيران هليكوبتر»

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي «وظيفتك وبعثتك» لمرحلة البكالوريوس في تخصص «طيران هليكوبتر»، وذلك لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأربعاء 20 ربيع الآخر الجاري، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية برنامج «وظيفتك وبعثتك» التي وقعتها الوزارة مع «الداخلية»، من أجل إتاحة الفرصة للاستفادة من المقاعد المخصصة للابتعاث في درجة بكالوريوس تخصص «طيران هليكوبتر». وتضمنت الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس «طيران هليكوبتر» الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، أو ما يعادلها، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%، أو ما يعادلها، والحصول على درجة لا تقل عن 65% في اختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة CBT؛ حيث لن يقبل اختبار بديل عن هذين الاختبارين.

كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي 1437/1436هـ ولا يقبل غير ذلك، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة، ولا يزيد على 20 سنة، حسب بطاقة الهوية الوطنية، وأن يلتزم بالعمل ضمن قطاع وزارة الداخلية بعد تخرجه.

من جهة أخرى تبدأ وزارة التعليم، في الفصل الدراسي الجاري، تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية وفقا للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية، التي اعتمدها مؤخراً وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وثمّن وكيل الوزارة للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد الحارثي اعتماد الضوابط واللوائح التفسيرية لها، مبيّنا أن هذه الضوابط تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تجويد مخرجات تعليم اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، نتائج مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم 2016م، وذلك من خلال موقع «موهبة» الإلكتروني http://www.mawhiba.org.sa.

وأوضح المنظمون أن عدد الطلاب الفائزين في الرياضيات بلغ 20 طالباً وطالبة، منهم 10 طلاب و10 طالبات، كما بلغ عدد الطلاب الفائزين في العلوم 17 طالباً وطالبة منهم 10 طلاب و7 طالبات.

وأشار المنظمون إلى أن مسابقة موهوب للرياضيات والعلوم شهدت في نسختها الأولى إقبالاً كبيراً على التسجيل؛ حيث تجاوزت أعداد المسجلين 8 آلاف طالب وطالبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٣) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)