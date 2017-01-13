انطلقت أمس فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط «الفلك 2»، الذي ينفذ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.
ورحَّب قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن سعيد الزهراني، بالبعثة البحرية السودانية المشاركة في التمرين التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي. وحث في كلمة له خلال استقباله لهم على بذل الجهد لتحقيق النجاح واكتساب الفائدة من هذه التمارين.
كما كان في استقبالها القائد التكتيكي للتمرين العميد البحري الركن خالد الغامدي، ومدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في الأسطول الغربي وفريق العمل المشارك بالتمرين، وقائد قاعدة بورتسودان قائد التشكيل البحري السوداني المشارك في التمرين العميد بحري ركن محمود محمد إبراهيم، والملحق العسكري السوداني ومساعده والقنصل السوداني في جدة.
انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني «الفلك 2»
انطلقت أمس فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط «الفلك 2»، الذي ينفذ في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.
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