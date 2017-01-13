استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية في الأحساء الدكتور إبراهيم التنم، ونائبه اللواء متقاعد عبدالله السهيل، وأمين الصندوق عبدالمحسن النعيم، وأمين المجلس الدكتور عبدالعزيز الحليبي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء علي الحمد، وأعضاء مجلس الإدارة مشاري الجبر، يوسف الجبيرة، عبدالحميد النعيم، حجي بن طاهر النجيدي، ومدير عام الجمعية الدكتور خالد الحليبي، واطلع المحافظ على الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي، عبر مراكزها الأربعة، وأنديتها الأسرية، ومعهديها العاليين، وأقسامها المختلفة.
محافظ الأحساء يُشيد بجهود «جمعية التنمية الأسرية»
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