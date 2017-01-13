«الصحة» توقِّع اتفاقيتين لتعزيز مهام «مركز طب الحشود»

وقّع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس، أمس، مذكرة تفاهم بين المركز العالمي لطب الحشود ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، للتعاون في برنامج صحة الحشود لأجل ترقية صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، بما في ذلك إنشاء برامج تطويرية وتثقيفية وتدريبية، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية في مختلف مجالات صحة الحشود وطب الطوارئ وإدارة الكوارث والبحوث ذات الصلة بين الجانبين. كما تشمل الاتفاقية التعاون في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للدراسات والبحوث التي تخدم تطوير خطط الشراكة للجهات في مجال صحة وإدارة الحشود، وكذلك العمل على وضع خطة وآلية عمل لتفعيل المساهمة المجتمعية في صحة وإدارة الحشود، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إحاطة كل منهما الآخر بأية مشاريع أو برامج تمثل اهتماماً مشتركاً لتنسيق الجهود بين أعمالها. من جانب آخر، وقّع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس البنك الإسلامي الدكتور بندر حجار، اتفاقية تعاون مشترك في ذات الإطار، بما في ذلك تدريب الكوادر الملائمة من الوزارة والقطاعات ذات الصلة في المملكة والدول الإسلامية الأخرى، والبحوث التطبيقية؛ لدعم تسيير وتسهيل خدمات الحج والعمرة، وتسهيل تبادل الخبرات والزيارات بين المركز العالمي لطب الحشود والبرامج المشابهة في الدول الأخرى الأعضاء، إلى جانب الدعم المستمر للتوعية والإعلام واستقطاب الدعم.

وكذلك التعاون والتنسيق في مجال تطوير لقاح للوقاية من فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، بما في ذلك السعي إلى تنظيم ملتقيات عالمية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة الجهات ذات الصلة في الدول الإسلامية ذات الخبرة في هذا المجال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٣) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)