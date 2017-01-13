«ضيوف الملك» يطَّلعون على تاريخ السيرة النبوية

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة معرض مشروع «السلام عليك أيها النبي» في مكة المكرمة، يرافقهم عدد من المسؤولين في البرنامج، حيث استقبلهم المشرف العام على المشروع الدكتور ناصر الزهراني.
وتجول الضيوف في المعرض والمتحف، وأبدوا سعادتهم بما رأوه من إبداع علمي، وتطور تقني، وخدمة عظيمة لسُنَّة النبي، صلى الله عليه وسلم، وسيرته وشريعته السمحة، ما جعل هذا المشروع مَعْلَماً عظيماً يضاف إلى معالم المملكة وخدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين.
وفي ختام الجولة، قدم الضيوف شكرهم للمملكة على دعمها مثل هذه الأعمال العظيمة، وسجلوا كلمة عبروا فيها عن إعجابهم بالمشروع، ثم زاروا معرض وشرفة برج ساعة مكة المكرمة، واطلعوا على مراحل بناء الساعة، وأبدوا سعادتهم برؤية توسعة المسجد الحرام من على بُعد شاهق ما يعكس ضخامة المشروع والاهتمام الكبير بخدمة المسجد الحرام.
«ضيوف الملك» يطَّلعون على تاريخ السيرة النبوية
زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعمرة والزيارة معرض مشروع «السلام عليك أيها النبي» في مكة المكرمة، يرافقهم عدد من المسؤولين في البرنامج، حيث استقبلهم المشرف العام على المشروع الدكتور ناصر الزهراني.
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