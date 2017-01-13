أمير الباحة للشباب: احذروا أصحاب الفكر الضال وحافظوا على مكتسبات وطنكم

حذر أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، الشباب من الانجراف وراء الأفكار الهدامة التي ينشرها أصحاب الفكر الضال الذين يسعون إلى زعزعة أمن هذا البلد واستقراره، مشدداً على ضرورة التمسك بمبادئ دينهم والمحافظة على مكتسبات وطنهم واستغلال قدراتهم في بناء الوطن والذود عنه في ظل ما يجدونه من دعم واهتمام من لدن الحكومة الرشيدة.

جاء ذلك لدى استقباله أمس أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور أحمد بن حسن الفقيه، ورؤساء اللجان في المجلس، حيث تسلم تقريراً مفصلاً عن أبرز مناشط وأعمال مجلس شباب المنطقة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أبرز الخطط المستقبلية للمجلس، ونوه الأمير بما حواه التقرير من أعمال ومنجزات، متمنياً للمجلس التوفيق في تحقيق المزيد من الأعمال لخدمة أبناء المنطقة. ودعا أمير الباحة الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال هذه المجالس. مبيناً ما تمثله المشاركات الإيجابية للشباب نحو خدمة المجتمع، من دعم أساسي في عملية التنمية بالمنطقة. حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر الغامدي.

إلى ذلك، استقبل أمير الباحة، مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور عبده الزبيدي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لصحة الباحة.

ورحب أمير المنطقة بالدكتور الزبيدي، متمنياً له التوفيق في عمله لخدمة المنطقة والرقي بالخدمات الصحية بما يحقق رضا الأهالي، ومنوهاً بالجهود والأعمال التي بذلها المدير العام السابق الدكتور مشعل السيالي لخدمة المنطقة. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع حيال تقديم أفضل الخدمات وتكثيف الجهود بمختلف المرافق الصحية في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها لخدمة المواطنين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٦) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)