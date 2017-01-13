يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بعد غد الأحد، انطلاق فعاليات المعرض العقاري السنوي الأكبر في المنطقة معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري» الذي يستمر 5 أيام في مركز شركة معارض الظهران إكسبو.
وتدعم وتشارك في هذا المعرض وزارة الإسكان ممثلة بجميع برامجها ومبادراتها نحو القطاع العقاري والإسكاني، إضافة إلى مشاركة وزارة التجارة والاستثمار ممثلة بلجنة المساهمات العقارية، والهيئة الملكية في الجبيل وأمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقاري والاستثمار الإسكاني في المنطقة، ومجموعة من شركات التمويل والبنوك المحلية التي ستقدم للزوار عروضاً عن منتجات ومشاريع إسكان متعددة المواصفات والمساحات والمواقع وتسهيلات البيع مع ما ستقدمه شركات التمويل والبنوك المشاركة في المعرض هذا العام.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لمعارض «ريستاتكس العقارية» عن شكره لأمير المنطقة لرعايته حفل إطلاق المعرض، وعلى دعمه المعنوي وإشادته بالدورة الماضية، موضحاً أن برنامج حوارات ونقاشات مهمة سيصاحب فعاليات المعرض هذا العام بمشاركة قيادات من وزارة الإسكان وأمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء، إلى جانب جلسة مميزة عن مستقبل قطاع التمويل العقاري والإسكاني في ظل التطورات والأنظمة الأخيرة، وسيديرها رئيس اللجنة العقارية في «غرفة الشرقية» بمشاركة مسؤولين من شركات التمويل والبنوك.
أمير الشرقية يرعى إطلاق معرض «ريستاتكس العقاري» .. الأحد
يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بعد غد الأحد، انطلاق فعاليات المعرض العقاري السنوي الأكبر في المنطقة معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري» الذي يستمر 5 أيام في مركز شركة معارض الظهران إكسبو.
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