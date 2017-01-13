«بلدي الأحساء» يطلع على المشاريع الصحية.. ويبحث زيادة السعة السريرية

زار أمس الأول وفد من أعضاء المجلس البلدي في الأحساء برئاسة أحمد الجعفري، مديرية الشؤون الصحية في المحافظة، وكان في استقبالهم المدير العام عبدالحميد العمير ومدير المشاريع المهندس إبراهيم السويعي، وبحضور كل من عبدالجليل النصير، والدكتور أحمد البوعلي، والدكتور صلاح السميح، والدكتور صالح التركي، والمهندس عبدالعزيز المخايطة، ويوسف الحجي، وعيسى القريع. وشكر الجعفري في بداية اللقاء الشؤون الصحية، على جهودهم البارزة في دعم المشاريع الصحية العملاقة في المحافظة، التي تتماشى مع رؤية (2020 و2030م)، كما أكد على أهمية الشراكة بين الجانبين، التي ستعطي ثمارها للجميع. وبحث اللقاء زيادة السعة السريرية في المحافظة؛ نظرا لكثافة المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية الحالية، والعمل على تذليل أي عواقب تواجه الشؤون الصحية إن وجدت لتنفيذ المشاريع ومنها المدينة الطبية وتشغيل مستشفى الملك فيصل ومستشفى العمران بكامل طاقته وزيادة المراكز الصحية، مع الاهتمام بالحملات التوعوية والتثقيفية بالشراكة مع المجلس البلدي في تنفيذها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٧) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)