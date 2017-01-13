«الحملة السعودية» مستمرة في توفير الخبز للنازحين في الداخل السوري

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين النازحين في الشمال السوري عن طريق مكتبها في تركيا، وذلك ضمن المشروع الغذائي «شقيقي قوتك هنيئاً»، مستهدفة بذلك النازحين في محافظات أدلب وحلب وأريافهما والمخيمات المجاورة لها من خلال أربع أفران متنقلة صممت خصيصاً لهذا الغرض.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران يزيد عن 212 ألف رغيف خبز يومياً يستفيد منها الأشقاء السوريون النازحون في مخيمات «عائدون» في معبر باب الهوى من الداخل السوري في ريف أدلب الشمالي ومخيم سجو الجديد في معبر باب السلامة من الداخل السوري في ريف حلب الشمالي، التي تتكفل الحملة الوطنية السعودية بكامل مصاريف تشغيلها وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان أن الحملة تعي جيداً ضرورة حاجة الأشقاء السوريين لمادة الخبز التي تعتبر في منطقة بلاد الشام من المواد الغذائية الأساسية لكل أسرة ولا غنى عنها، التي على ضوئها ركزت الحملة على مشروع «شقيقي قوتك هنيئاً» وأولته كبير الاهتمام لهذه الحيثيات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٧) صفحة (٢) بتاريخ (١٣-٠١-٢٠١٧)