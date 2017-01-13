اليمن.. مقتل 9 انقلابيين في اشتباكات بالبيضاء

اشتدت الاشتباكات في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء بين ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح من جهة ومسلحي المقاومة من جهة أخرى مساء الخميس.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية، إن المواجهات تصاعدت في مديرية ولد ربيع إثر محاولة ميليشيات الحوثي وصالح التقدم باتجاه مواقع تحت سيطرة المقاومة، موضحاً أن “9 من مسلحي الحوثي قتلوا، فيما استشهد اثنان من عناصر المقاومة الشعبية أثناء التصدي للهجوم، وهما عبدالله علي الهلالي وعبدالرحمن أحمد الهلالي”، وفقاً لموقع المصدر اليمني.

وأكد المصدر أن المقاومة تصدت لمحاولة تقدم الميليشيات الانقلابية باتجاه منطقة عبل الشواهرة، تحت غطاء قصف مدفعي وصاروخي عنيف.

أوضح المصدر، أن اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين الطرفين، استمرت لساعات طويلة، وأشار إلى أن الميليشيات أجبرت على التراجع تحت ضربات رجال المقاومة الشعبية.