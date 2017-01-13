ارتفاع الدولار يهوى بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجل ذروته في 7 أسابيع في الجلسة السابقة بفعل صعود الدولار وبدء تصحيح فني لكنه مازال يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش نزل السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1193.66 دولار للأوقية (الأونصة) وكان المعدن لامس أقوى مستوياته منذ 23 نوفمبر عندما سجل 1206.98 دولار أمس الخميس.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.5 % إلى 1193.80 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 16.65 دولار بعد أن بلغت أعلى مستوى في نحو شهر عند 16.92 دولار الجلسة السابقة.