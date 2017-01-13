ذبح 140 ألف رأس من الأنعام بالمدينة المنورة

استقبلت مسالخ المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام 1438هـ، 140972 رأسًا من الأنعام، شملت 2854 رأسًا من الإبل، و 1793 رأسًا من البقر، إضافة إلى 136325 رأسًا من الضأن والماعز.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد بن عبدالله سليهم، أن إجمالي الأنعام التي تم التخلّص منها بسبب عدم الصلاحية الكلية أو الجزئية بلغ 17577 رأسًا، مبينًا أن إدارة المسالخ تتولى متابعة عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع المخلفات مباشرة من خلال توفير أجهزة تعقيم للأرضيات والجدران، وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسالخ.

من جانبه، أفاد مدير إدارة مراقبة المسالخ هشام عبدالدائم، أنه جرى تطوير وتأهيل عدد من المسالخ من الناحية الإنشائية والفنية، لرفع الطاقة الاستيعابية للمسالخ، كما يجري حاليًا تطوير باقي المسالخ حسب الخطة والجدول الزمني المعد لذلك.