انتحار جندي أمريكي في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن انتحار أحد الجنود الأمريكيين، بإطلاق النار على نفسه من سلاحه داخل معسكر القوات الأمريكية في المنطقة الجنوبية للبلاد.

وأوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحافي انه تم نقل الجندي الأمريكي إلى مستشفى العدان الا انه توفي متأثرا بإصابته لدى وصوله إلى المستشفى مؤكدة مباشرة الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لمعرفة كافة التفاصيل ذات الصلة بالقضية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي خلل أو وجود أية ثغرة أمنية لاسيما مع توفر كافة الامكانات التقنية والفنية والبشرية لدى المؤسسة الأمنية بفضل دعم القيادة السياسية العليا الرشيدة.