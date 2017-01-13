أدانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يعكس توجهًا سلبيًا كونه يحمل تنديدًا بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان اليوم: “إنه كان الأولى بالكونجرس مساندة القرار الأممي لما يمثله من خطوة على طريق تنفيذ حل الدولتين”، داعيًا جميع اتحادات البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم إلى استنكار هذه الخطوة التي من شأنها أن تشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي في التمادي والإمعان في مخططاتها الاستيطانية التي تمثل عقبة رئيسة أمام عملية السلام.

وناشد البيان مجلس النواب الأمريكي بالوقوف إلى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي أقرته قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، والانخراط في الإجماع الدولي الذي يؤمن أن الأمن والسلام لن يتحققا من خلال بناء المستوطنات والقتل والحصار والإرهاب، بل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحل جميع القضايا العالقة بدلاً من الانحياز لدولة الاحتلال التي أدان العالم بأسره ممارساتها باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

وطالبت جامعة الدول العربية الكونجرس الأمريكي بدعم الجهود الدولية الراهنة والرامية لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية وسعي لإنجاحها من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادًا إلى رؤية حل الدولتين.