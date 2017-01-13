أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 434.496.093 مليون ريال، تمثل استحقاق شهر ربيع الآخر الحالي.

وبين الدكتور الصبحي أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 28.334 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد وكيل الضمان الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق ضوابط معينة وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.