أخ ينهي حياة شقيقه بطلق ناري في الخبر

لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري من قبل شقيقه في مدينة الخبر فيما تعرض الجاني لإصابة في الركبة،الخميس، وفقا للمتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي.

وأوضح المتحدث أن الشرطة تلقت بلاغاً أمس عند الساعة التاسعة مساًء يفيد بإسعاف مواطن ثلاثيني مصاب في كتفه ووفاته جراء الإصابة بعدما أطلق شقيقه النار عليه إثر خلاف عائلي.

وأفاد العقيد زياد الرقيطي، بأن الجاني هو من نقل أخاه المصاب إلى المستشفى، وأدخل إلى المستشفى للعلاج، كما تم التحفظ عليه.

وأشار إلى أن الشرطة استجوبت الجاني، وباشر المختصون إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.