بالعين المجردة
خالد السيف
لئن كانت «عنيزةُ» باريسَ نجدٍ فإنّ «بريدةَ» نيويوركُهُ..!
قال الريحانيُّ كلمتَه ثمّ رحل.. بينما بقينَا نتقلّب على «جمر الغضى» ليسَ لنا من الأمر إلا الرّمل تذروه الرياح فيستقرّ في حدقاتنا فلا نكادُ نرى إلا «المصفّر» (مِكشاتاً) ليبقى أسطورة لـ«نفرٍ من الجِن» يستمعون فيه لـ «سامريٍّ» غير الذي كانوا قبلاً قد سمعوه في «الوادي» أو في «الحوطة»!
فقال عفريتٌ من الجن (اللي ما براسه طرب قليل أدب) أو كلمةً نحو هذه، إذ تفوّه بها وهو ينصت لشاعرهم علي الخياط (راعي البندق)
هذي عنيزة ما نبيعه بالزهيد ** لا فرعن البيض نحمي جالها
مهما يكن من أمرٍ فإنّه لا ينبغي – بأيّ حالٍ – أن يفهم من ذلك أن «الريحاني» قد (وهّقنا) بجملةٍ قد قالها في مقابل جميل احتفاءٍ لم يكن قد ألِفَه من ذي قبل، بخاصةٍ أنّ مدناً/ وهجراً قد زارها في ذات التوقيت غير أنّها لم تكن – تلك الهجر والقرى – لتحفِل لمقدمِه إذ لم تكترث له ولم يكن بالمرّة يعنيها مجيئه، حيثُ ما لبثت أن أعطتْهُ «امقفاها» غير عابئةٍ به ولا بما سيُدوّنه لاحقاً!! عطفاً على ما كانت تحمله تلك المدن/ والقرى والهِجر عن أولئك «الرحالة» من سمعةٍ سيئةٍ تجعل منهم – باستمرارٍ – موطن شُبهةٍ يجب الحذر منهم، فضلاً عن أنّ إكرامهم يُعدُّ من قِبل آخرين «مثلباً» قد يطال صفاء المعتقد بما يُلوّثه!!
المؤكد أنّ «الريحاني» قد رأى في «عنيزة» ما لم يره الآخرون فـ«باريسيّتُها» لنجدٍ يُمكن أن يعكس جماليات (الصورة) الأخاذة التي استقرّت في حدقتي «الريحاني» وهو يولّيها دبرَه عائداً لـ «باريس» الحقيقيّة!
وليس ببعيدٍ – وفق أستاذيّته المتعالية – أنّه أرادَ بهذا «التشبيه» فعلاً «تحريضياً» من شأنه أن يأخذ بـ «أبناء عنيزة» إلى آفاقٍ هي أرحب مما عليه مَن كانوا بالجِوار نظير أنّه قد (تنبأ) فيهم أهليّةً كفيلةً بأن تجعل من «عنيزة/ معشوقتهم» البوابّة التي ينفذ من خلالها ضوء «التنوير» ليشع سطوعاً على بقية مدن المملكة العربية السعودية! ما يعني أنّ الأمر في التشبيه مردّهُ إلى «ناسها» وقابليّتهم لصناعة هذا «التمييز» وليس رهاناً على استنبات «برج» يكون شقيقاً لـ «إيفل» ليستقرّ وسط شانزليزيه «البراحة»!!
على أيّ حالٍ.. لنطرح «ثيمة هذه المقالة» بسؤالٍ هاهنا مكانه:
إلى أيّ مدى قد تحققت «نبوءة الريحاني»؟!
بجد لستُ أملك أيّ إجابةٍ يُمكنُ أن أراهن على صوابها الأمر الذي يدفعني لركل الكُرَةِ في مرمى «أبنائها» ذلك أنهم الأكثر كفاءة في الاستعدادِ لصناعة إجابةٍ غير منحازة!
كُلّ الذي أعرفهُ عن نفسي هو حبّي لهذه المدينة «الوادعة/ الواعدة» ولعله السببُ الذي لا يفتأ يُحرّضني على القول بأنّ:
عنيزة بقيت كما تركها «الريحاني» وما ثَمّ شيءٌ من جديدٍ طاوله «التحديث»!! غير بنايات الإسمنت «المتواضعة» وشريان من «إسفلتٍ» يشكو عللاً طالما كانت محل أذيّةٍ لأهلها بدعاوى «صيانةٍ» طويلة الأجل من النوع الذي قد قُدّر لها أن لا تنتهي.!
لا جرمَ أنّ «الريحاني» لم يشأ من هذا التشبيه «الخديعةَ»! كلا.. أو أن تكون غايته دغدغة «المشاعر» تزلّفاً.. كلا وألف كلا ذلك أنّه أنبل بكثيرٍ من أن يكون كذلك ما يجعلني أجزمُ بأنّ التشبيه لـ «عنيزة» بـ «باريس» مِن قِبل «الريحاني» لم يُفهم على النحو الذي أراده في حين أنّ «أهل عنيزة» قد جعلوا من هذا التشبيه «جملة موسيقيّة» يتغنّون بها فتشنّف آذانهم ليطربوا – كعادتهم فنياً – وعلى إثر هذا الزفن – رقصاً «سامريّاً» لم يكن بُدٌّ من أن «يناموا» فالجملة «الباريسيّة» كان مفعولها قوياً في تخديرهم/ وهدهدتهم ولمّا أن أفاقوا بعد عقودٍ اكتشفوا أنّ «بريدة» جارتهم قد تحوّلت إلى «نيويورك» فيما «أحفاد عنيزة» يردّدون مع المطرب محمد عبده:
عنيزة أغلى من الغلا وك الغلا بأهله سكن يا حظ منهوبه سكن وحضنته بحب وغلا
نوله عليها من الولاء ونبكي عليها من الشجن ليت الليالي لو يجن ابكيف من عـنده ولاء
يصبح على رمل الخلا بين الغضا وتحت المزن يمسـي بلا غم وحزن والبال من همه خلا
لضيوفه تغنى هلا بأعذب شعر وأطرب لحن فيها الكرم ببلا ثمن وشعار أهلها ياهلا
زادت غلا وحسن وحلا ولعيالها دايم تحنو رجالها لو تمتحن تلقاهم بمر وحلا
محدن من عياله سلا مهما ابتعد لأجله يئن أم وفيه ماتظن أن الضنى عـنها سلا
من صغرهـا تروم العلا وتسابق آفاق الزمن و أجيالها عـبـر الزمن ماترتضى إلا العلا
كل السعودية غلا أغلى أهـل وأغلى وطن وعنيزة بعقد الوطن درة تلامع بالغلا.
أسعد الله صباحك ياشيخ خالد ….كلامك جميل مثلك تماما ….وعنيزه مامن شك في ذلك
أنها كانت بلد التنوير في نجد آنذاك ؟!!! بينما كانت المناطق المحيطة بها غارقة في الجهل
والدليل أن “حصان إبليس” اي السيكل لم يسمح بقيادته في بريده إلا بعد أن سمحت بذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بريده ؟!!!…..وبعد أن أعطي تصريحا للسماح بقيادته في بريده الحبيبه وهذا التصريح صدر رسميا وموقعا ومختوما من (هيئة بريده) الحبيبه ليسمح له ليسير في ازقة بريده الضيقه وجردتها وخبوبها آنذاك ؟!!!……
وعنيزه عندما منحت الشهادة لها بأنها كانت باريس نجد وليس القصيم فقط كانت تستحق ذلك لأن أبناءها فعلا كانوا أكثر تنويرا من غيرهم ؟!!….وخصوصا بمقارنتهم مع أبناء بريده الذين كانوا يحرموا تدريس مادة العلوم آنذاك؟!!!……..
مما اضطر أبناء عنيزه أن يدرسوا العلوم في بريده لأبناء بريده ؟!… لأنه لايوجد متخصص في مادة العلوم ليدرسها لحرمة تعلمها في بريده آنذاك ؟!!!….
مما اضطرعنيزه أن ترسل أبناءها لتدريس مادة العلوم في بريده ؟!!!……
بل والاهم من كل ذلك أن عنيزه شهد لها الرجل العظيم موحد البلاد الملك عبدالعزيز رحمه الله بقولته المشهوره بالتاريخ المعاصر”أتمنى أن أجعل الرياض مثل عنيزه “…
سبحان الله …هل تعلم ياشيخ خالد ان أبناء عنيزه هم من فتح اول بيت ضيافه للقائد العظيم في…
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سبحان الله …هل تعلم ياشيخ خالد ان أبناء عنيزه هم من فتح اول بيت ضيافه للقائد العظيم في المدينة المنوره من قبل أحد أبناءها المقيمين بالحجاز وهم أبناء الخريجي؟!!!
أخي الحبيب الشيخ خالد السيف ….لااعتقد انك لاتعرف سر تقدم بريده اسمنتيا بالعمران الاسمنتي؟!!……وأنا أقوله للأجيال حسبما سمعته من والدي رحمه الله أن السبب أن أبناء عنيزه عندما زارهم المؤسس رحمه الله طلبوا منه إلا يحكم عنيزه إلا اهلها؟!!! وياليته لم يطاوعهم
ولذا جعل مقرالامارة بسبب هذا الطلب في بريده؟!!! ولهذا كبرت بريده بوجود حاكم محلي عينه المؤسس وتوسعت بريده بعد أن كانت بريده فقط الجرده وما حولها امتد الاسم من حدود البكيرية إلى حدود محطة النقل الجماعي على طريق عنيزه ؟!!!
فعلا عنيزه ظلمت كثيرا وتوقف نموها الاسمنتي وانطلق نموها الفكري وقام أبناءها بأكبر دور في تحمل الأدوار التي وكلوا بها من المؤسس ابتداءا من ابن سليمان يرحمه الله ….وانتشروا في الكويت والبحرين وبقيت أسر منهم هناك يشار لهم بالبنان ……
وانا اعترف وأقول جزاك الله خيرا ياشيخ خالد …على مقالك هذا ليذكر ولاة أمرنا ليرد لها شيء من جميلها وعبقريتها والا تكون جميلة مرتدية أسمالا ولا تفتخر إلا بدورها مع المؤسس العظيم فقط ……
لقد حان وقد الالتفات لعنيزه ورد الجميل لها وعدم خذلانها …..ويجب أن يكون ذلك…
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لقد حان وقد الالتفات لعنيزه ورد الجميل لها وعدم خذلانها …..ويجب أن يكون ذلك من أهل بريده أولا الذين ارسلت لهم نورها الباريسي عندما كان الظلام والجهل يخيم على نجد كاملة
وان يتذكر أهل بريده تعليمهم مادة العلوم التي حرموا تدريسها على أبناءهم ؟!!!….
وقام بتدريسها لهم إخوتهم أهل عنيزه …. وهذه هي الأيام تتداول بين الناس …
لكني اعيد واكرر مرة أخرى شكري للشيخ خالد السيف ومقاله الذي إثار شجن أهل عنيزه واشار بقوه نحو قصور من قصر نحو عنيزه وجعلها تنتقد (بضم التاء )الآن من أحد أبناء احفاد طلاب عنيزه في المواد العلميه ؟!!!.. ومهما كان فإن عنيزه تاريخها مضيء ومقولة المؤسس المشهوره
“بأنه سيجعل الرياض مثل عنيزه “….شهادة لايستطيع أحد أن ينكر انها فعلا باريس نجد في الفكر وحتى في النظافة والتنظيم …..
ولكن نتمنى أن تنافس في الاسمنت شقيقتها بريده …..أما المطار والجامعة لم تبن في بريده ولا في عنيزه …..ولكن بناها ولاة الأمر في مواقع جغرافيه من المنطقه لاتحسب جغرافيا على بريده أو عنيزه ولكن للجميع …..
واخيرا اقول لك تحياتي ياشيخ خالد على تذكرك عنيزه بهذه المقالة الجميله التي لاالومك لو غابت عنك بعض المعلومات عن سبق عنيزه لنجد كلها سابقا وسبب سبق بريده لها الآن ….لك تحياتي مرة اخرى ….
اخوك أبو…
في عنيزه محل يصنع ويبيع الكليجا في طلعه او مرتفع من الارض على الشارع العام المؤسف ان من يصنع ويبيع هم من البنغال…وهذا لا ينطبق فقط على عنيزه لكن على عموم المملكه ..انما اكلاتنا هي خصوصياتنا فكيف كلما بحثنا عن مجال رزق وعمل اتى وافد وسرق الفكره وسيطر عليها ؟ الخلل في الانظمه حتى لو يلام المواطن ايضا…نحن بلد يفقد هويته بسرعه رهيبه ….ابتسم
في اول زياره لي لعنيزه كان معي صديقا من ابها اخبرني ان له اختا بالرضاعه اتت اسرتها وجاورتهم في خميس مشيط وكان والدها يعمل في الجيش وبحكم الجيره تمت عملية الارضاع والاخوه ولم تنقطع بين الاخ واخته…اخبرته انهم لن يسمحوا لنا بالذهاب الا بعد اكرامنا ..اقنعني بان ذلك امر طبيعي..هو اراد مفاجءتها بالزياره ولم يتصل قبلا…اتينا من ابها الى الرياض الى عنيزه .حين وصلنا عنيزه اتصل بها واخبرته انها في الريض وفي المشفى هناك…مما خرب الجو علينا…واهل عنيزه كرام….ابتسم
حين سالنا عن افضل اماكن صناعة وبيع لكليجا …دلنا شاب بلهجته العنيزيه الجميله وكنت احاول عدم الابتسام حتى لا يستغرب مني ذلك …فانا اريده مواصلة الكلام لللتعود على اللهجه وفهمها ولانها عجبتني…انطلقنا من عنده وكانت عنيزه نظيفه ووجدنا محلات بيع الكليجا كما اي شيء في هذا البلد مسيطر عليها من الاجانب…ابتسم
لكن لم ندخل بريده فقد داهمنا الوقت…ويبدو ان هناك حساسيه بين اهل بريده وعنيزه ضاربة القدم في الزمن وهو الذي اثر على عنيزه وجعلها تتاخر عن بريده ..فمن بعيد تبدو بريده مختلفه عن عنيزه في العمران والتطور الحضاري…انطلقنا بعدها لحايل واعتبر حايل انظف مدينه واقلها في التشبيك والتعقيم والاستيلاء على اراضي الدوله…ابتسم
لئن كانت عنيزة باريس نجد ، ولئن كانت بريدة نيويوركه ، فإن الباحة “جنة الله في أرضه” هههه.
من ردود المسمي نفسه الأصلي تبين لنا لماذا كان ولازال يطبل للناظم الواصل ، ويناكف السيف، لأنه من بلديات الواصل.
قاتل الله العنصرية.
عنيزة عزيزة ، ولأن أساء لها الواصل والأصلي ، فليس معنى ذلك أن عنيزة لا تنحب،كما حبها الريحاني..وبريدة عزيزة وحبيبة ( وتمرها أحلى) رغما عن أنوف محبي التمور هههه..والباحة والرس والزلفي وصبيا وعفيف وطريف والخفجي ..الخ.لا تقل في الجمال عن باريس نجد/عنيزة ، ولا عن نيورك نجد/بريدة ، ولا عن جنة الله في أرضه/الباحة.. كل شبر من أرض الوطن أجمل من الثاني. ترقبوا المهايط الأكبر/ الواصل ليحلف بالطلاق أن عنيزة أفضل من بريدة – مناطقية مقيتة ..
بريدة وعنيزة وبقية المحافظات لا أراهما إلا لوحة متكاملة تدعى القصيم بتاريخها وأسمنتها وفكرها وهذا هو الجمال الحقيقي لو ختم به الكاتب والمعلق كلامهما
زبدة موضوعك ان اهل عنيزة تخدرو عاطفيا بينما اهل بريدة يعملون، لكن الصحيح ان كلاهما يعمل ويتخدر عاطفيا ، فقط هناك ظروف ( لم تشير البها ) ساهمت بجعل بريدة نيوورك القصيم ، ! والله يعز الوطن
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