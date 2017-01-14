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كلُّنا فداءاً للوطن والحفاظ علي أمنه وأمانه وأستقراره ،، ربي إجعل هذا الوطن آمناً،، وارزقه واهله من حيث لا يحتسب او يحتسبون ،، دام عزّك يا وطن .
يا وطن كلنا تحت ألأشاره لك جنود بدونا وحضرنا نلبّي نداك .
٩٩٠ ألف تحيّه وتقدير وإكبار للعواجي الباسل الجسار مجندا أعداء الله والوطن ألأرهابيين ألأشرار .
خالد السيف
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كلُّنا فداءاً للوطن والحفاظ علي أمنه وأمانه وأستقراره ،، ربي إجعل هذا الوطن آمناً،، وارزقه واهله من حيث لا يحتسب او يحتسبون ،، دام عزّك يا وطن .
يا وطن كلنا تحت ألأشاره لك جنود بدونا وحضرنا نلبّي نداك .
٩٩٠ ألف تحيّه وتقدير وإكبار للعواجي الباسل الجسار مجندا أعداء الله والوطن ألأرهابيين ألأشرار .