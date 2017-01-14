كنت مع صديقي المهندس عبداللطيف العابسي رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية حيث كنا في نقاش جميل حول وضع المهندسين في المنطقة الشرقية التي تزخر بوجود كبرى الشركات مثل أرامكو وسابك وغيرهما التي تضم كثيراً من المهندسين، سعوديين وأجانب، تقدم لهم الخدمات من خلال الفرع الذي يتميز بسرعة وتسهيل الإجراءات وكثافة الفعاليات. وفي السنتين الأخيرتين ساهم فرع المنطقة الشرقية في رفع نسبة المهندسين السعوديين المنضمين للهيئة كأعضاء من خلال الزيارات الميدانية للقطاعين الخاص والحكومي وتعريف الجميع بدور الهيئة، كما ساهم الفرع في إقامة عديد من الفعاليات والمحاضرات في مجال الهندسة بالمنطقة وفي محافظات الأحساء والجبيل وحفر الباطن وغيرها، كما قدم الفرع مبادرات نوعية وسباقة مثل إقامة المعارض في المولات لتعريف الأجيال بمهنة الهندسة وما تقدمه الهيئة. وحقيقةً يسجل للفرع تكوينه أكبر تجمع للمهندسات الذي انبثقت منه لجنة المهندسات. ولفرع الهيئة في المنطقة الشرقية مبادرات خيرية سباقة كمساهمته في إعادة ترميم المساجد ومنازل المحتاجين وكذلك المستشفيات، كما ساهم الفرع في توظيف عديد من المهندسين والمهندسات في مختلف القطاعات وهذه الإنجازات هي نتيجة جهود لفريق عمل بقيادة صديقنا العابسي حيث نادراً ما يجود الدهر بشخصية لها دورها البارز في التطور الهندسي على مستوى فضاء مؤسسات المجتمع المهنية. إنَّ ردَّ الاعتبار للأعمال الجليلة التي قدمت لمهندسي المنطقة الشرقية من قبل الفرع وعلى رأسهم قبطان سفينة الهندسة في المنطقة الشرقية المهندس العابسي، لابد أن يتحمله المركز الإعلامي في الهيئة للاستـفادة منه ومن خبراته مع معاونته على استرجاع بعض ما أنفق من جهد للتعريف بالمهنة ودورها بشكل عام وما يقدمه الفرع للمنطقة من أعمال واضحة للعيان. هذه هي شهامة المهندس عندما يكون عميداً للمهندسين في منطقته والحديث ينطبق على جميع رؤساء فروع الهيئة في مدنهم حيث كنت واحداً منهم ذات يوم. في كل جيل من المهندسين يكون هناك رواد في العمل المهني الهندسي وفي تشكيل الكوادر الهندسية. وكم أرجو أن يكون هناك سجل توثيقي عن عطاء رؤساء الفروع وضمنهم صديقي العابسي.. فمع الوقت يمكن أن ننسى الجهد الكبير الذي كان رائداً فيه.. نظير جهده الكبير في دعم المهندسين والمهندسات في المنطقة الشرقية..هذه دعوة لتوثيق عطاء الرواد.. جزاء ما قدموه.. وتشجيعاً لهم ليدفعوا المسيرة قدر ما يمكنهم..

مع تمنيات المجتمع المهني الهندسي في المنطقة الشرقية للمهندس العابسي بالتوفيق ليس لذاته أو لشخصه ولكن للقيم والتطلعات والعمل المهني الذي يدعو إليه ويعمل به ولما فيه صالح مهندسي المنطقة الشرقية.