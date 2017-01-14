القنبر: المهاجم السعودي بلا روح وغير منضبط

انتقد مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي القادسية السابق صالح القنبر أداء المهاجمين السعوديين في الوقت الحالي، واصفاً إياهم بأنهم يفتقدون الروح العالية والانضباط داخل الملعب ما انعكس على أدائهم مع المنتخب السعودي.

وقال القنبر في تصريحات خاصة لـ»الشرق»: «المهاجم السعودي في وقتنا الحالي يختلف كثيراً عن المهاجم السابق من حيث المهارات والإمكانات الجسمانية، لهذا نلاحظ أن غالبية الأندية في السنوات الأخيرة أصبحت تعتمد على المهاجم الأجنبي في مبارياتها لأنه يملك القدرة على صناعة الفارق».

وأضاف القنبر أن المهاجم السعودي في السابق كان يقاتل من أجل الحصول على فرصته في اللعب مع فريقه في ظل وفرة المهاجمين، وكان حريصاً على صناعة الفارق في المباريات لكي يحفظ مكانه في التشكيلة الأساسية وبالتالي الانضمام إلى المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن ارتداء شعار الأخضر في ذلك الوقت كان غاية في الصعوبة عكس ما نراه اليوم من انضمام كثير من اللاعبين رغم ضعف إمكاناتهم.

وشدد القنبر على أهمية سعي المهاجم إلى تطوير مهاراته وإمكاناته الفنية من خلال التدريب لساعات إضافية بغض النظر عن المقابل المادي الذي يتقاضاه، موضحاً أن اللاعب في الماضي لا يتقاضى أي مبالغ مالية، ومع ذلك يتطور بشكل لافت للانتباه عكس ما نراه اليوم من أموال ضخمة تصرف من قبل الأندية على عقود اللاعبين خاصة المهاجمين ولا نرى أي تأثير داخل الملعب.

وأشار القنبر إلى أن تفكير اللاعب الحالي ينصب على المادة متناسياً أهم شيء، وهو الاهتمام بتطوير مهاراته وإمكاناته الجسمانية التي تجعله قادراً على الاستمرار بمستوى ثابت خلال مسيرته الرياضية لهذا تجد بعضهم يتعرض لإصابات بالغة قد تبعدهم عن الملاعب لأشهر أو سنوات، وقد تكون هذه الإصابة ناتجة عن سوء التغذية أو السهر، مبيناً أن الفرق بين اللاعب في السابق والحالي هو الالتزام والانضباط أثناء التدريبات والمباريات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (١٥) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)