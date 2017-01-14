«مطوفي الدول العربية» تبحث خدمات 31 ألف حاج مغربي

اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، المطوف المهندس عباس قطان، أمس مع مدير الشؤون الإسلامية في المغرب رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب الدكتور أحمد القسطاس، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد معاجيني، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وذلك في قاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة في برج مطوفي الحجاج العرب.

وقال القسطاس إن اللقاء بحث آلية تخصيص مخيمات حجاج المغرب في المرحلة (أ) في مشعر منى، حيث يبلغ عدد الحجاج المغاربة لهذا العام 1438هـ، نحو 31 ألف حاج، منوهاً إلى حرص المكتب على الالتقاء بالمسؤولين عن خدمات حجاج المغرب في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة للاطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها، وإبلاغها الحجاج لتحقيق النجاح الكامل لأعمال الحج، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وتبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سبيل توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٣) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)