احتفى مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي أمس الأول، بتخريج 19 ملاحِظة عسكرية من البرنامج التدريبي «الحراسات الداخلية» بحضور مديرة المركز مها بنت فلاح الدوسري، ومنسوبات المركز وأسر الخريجات وذلك في مقره بالرياض.
وأوضحت مدير المركز أن الدورة هدفت إلى إكساب المتدربات من الملاحِظات العسكريات مهارات أداء أعمال الحراسات الداخلية «مهارات حراسة الوحدات السجنية» وآلياتها، والعلوم الأمنية المعرفية والتطبيقية المختصة بها، إضافة إلى إكسابهن مهارات التفتيش الأمنية ومهارات في الأمن والسلامة. وأشارت إلى أن هذه الدورة أقيمت بالتعاون مع مركز التدريب بالمديرية العامة للسجون في جدة عبر الشبكة، للاستفادة من خبرة المدربين، مفيدة بأنها تعقد دورياً لتنمية مهارات الملاحظات العسكريات في مجال الحراسات الداخلية، والحس الأمني، وآداب التربية العسكرية، والقواعد الأمنية، وإجراءات نقل النزيلات وآليتها والتعامل الأمني في حالات الطوارئ نظرياً وتطبيقياً.
تخريج 19 ملاحِظة عسكرية في دورة «الحراسات الداخلية»
احتفى مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي أمس الأول، بتخريج 19 ملاحِظة عسكرية من البرنامج التدريبي «الحراسات الداخلية» بحضور مديرة المركز مها بنت فلاح الدوسري، ومنسوبات المركز وأسر الخريجات وذلك في مقره بالرياض.
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