السفير بخش يلتقي رئيس البرتغال

قدم السفير عادل بن عبدالرحمن بخش في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس أوراق اعتماده للرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلوا دي، سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال.

ونقل السفير بخش للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد وولي ولي العهد، وتمنياتهم له بموفور الصحة وللشعب البرتغالي الصديق مزيداً من التقدم والرخاء.

من جانبه أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية ولمواقفها المعتدلة، حيث تعد عاملاً مهماً في الاستقرار والأمن الدولي، وتطلع فخامته لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين متمنياً في الوقت نفسه التوفيق للسفير بخش في مهمته لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٢) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)