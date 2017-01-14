175 طالبة يشاركن في معرض الملصقات العلمية بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

افتتح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لشؤون الفروع الدكتور عادل العفالق، أمس الأول، معرض الملصقات العلمية لطالبات مشروع التخرج في قسم الأحياء، وذلك في صالة كلية العلوم بالريان، بحضور عميدة الكلية الدكتورة أروى الشيباني، ورئيسة قسم الأحياء الدكتورة زمزم محمد آل ظفر، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في الأحياء. وضم المعرض 120 ملصقاً بإشراف عدد من أساتذة القسم في كافة تخصصات علوم الحياة، وشاركت فيه 175 طالبة.

وعبَّر العفالق عن سعادته بما احتواه المعرض، الذي يعكس النقلة النوعية التي تعيشها كلية العلوم، حيث أثبت من خلالها قسم الأحياء إحدى المبادرات التي تعكس هذه النقلة من احتوائها علوماً بحتة إلى علوم أكثر اتصالاً بالميدان، من ناحية كثير من الأبحاث التي ترقى إلى مستويات ممتازة.

من جانبها، أكدت العميدة الشيبان أن هذه الفعالية تعد من أهم الفعاليات لمشاركة الطالبات في البحث العلمي، وتدريبهن على التقصي من مختلف العلوم في تخصصهن. مشيرة إلى أنهن قدمن عدداً من الأبحاث والمشاركات المتميزة، وهذا ما يدعم مشاركاتهن وحراكهن العلمي في المستقبل.

وأضافت الدكتورة آل ظفر أن المعرض أظهر قدرات الطالبات وحبهن للعمل والبحث العلمي، من خلال ما تم عرضه من ملصقات علمية تؤهلهن للمشاركة في أرقى المحافل العلمية العالمية، لافتة إلى أن هذا الحراك سيسهم في بناء باحثات صغيرات قادرات على الانخراط في المجال البحثي وبمهارات عالية.

ويعد مشروع التخرج للطالبة فرح مصطفى عبدالكريم الرماح (دراسات بكتيريولوجية وكيميائية على عينات من مياه البرادات بمدينتي الدمام والخبر)، أحد المشاريع التي نالت إشادة الدكتور العفالق. وركز البحث الذي أشرفت عليه الدكتورة سحر خميس الدوسري، على تقيم نوعية مياه الشرب في برادات المياه الموزعة في الطرقات والمدارس من حيث الخصائص المايكروبية والكيميائية.

وقالت الطالبة الرماح إنه جرى جمع 17 عينة مياه وأجريت لها عدة فحوصات ميكروبية، وأظهرت النتائج النهائية وجود عنصر النحاس (Cu) في جميع العينات، يليه الكبريت في 4 عينات، ثم الكالسيوم في ثلاث عينات، والفضة في عينة واحدة. وتم مقارنة الكميات الموجودة بالمواصفات القياسية السعودية (SASO)، ووجد أن قياس PH يتراوح ما بين (7.8,7.1)، حيث كان في الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات القياسية السعودية، لذلك لم يكن له تأثير على عدد البكتيريا الموجودة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٥) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)