محافظة العيدابي تودِّع شهيد الوطن سلطان الغزواني

أدى محافظ العيدابي بمنطقة جازان حسن الحازمي مع جموع غفيرة من المصلين، بعد صلاة الجمعة أمس، صلاة الجنازة على الشهيد الجندي أول سلطان بن وجعان الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة، وذلك بجامع أبي بكر الصديق بالمحافظة.

وكان الغزواني استشهد في ميدان العز والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته، أثناء مواجهة العدوان في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولي ولي العهد، وتعازي أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

كما عبّر ذوو الشهيد عن تقديرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة لتعزيتهم ومواساتهم لهم، مؤكدين فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الْعِزَّ والشرف دفاعًا عن الْوَطَن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٦) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)