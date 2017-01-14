قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل تدشينه في 24/ 7/ 1437هـ، عديداً من الأعمال الإغاثية والإنسانية للدول المنكوبة، حيث بلغ عدد المشاريع 172 مشروعاً بمبلغ 680.674.206 دولارات أمريكية، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة 98 شريكاً.

وتوجه المركز منذ ذلك الوقت لإغاثة المنكوبين في شتى أصقاع الأرض، فوصلت مساعداته لـ 33 دولة في أربع قارات في عدة برامج تنفيذية شملت الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات والمشاريع ومجال التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي ومشاريع الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية.

وتتجلى أعمال المركز الإغاثية انطلاقاً من حرص الملك المفدى ودور المملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال بإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، سيراً على خطى قائد العمل الإنساني خادم الحرمين الشريفين ونبراساً يتخذه للسير تجاه تقديم الإغاثة وتلبية لنداء المحتاج ونهوضاً بالعمل الخيري وتوحيداً للجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة، حيث بلغ عدد مشاريع برنامج الأمن الغذائي والإيوائي وبرنامج إدارة وتنسيق المخيمات 94 مشروعاً بمبلغ وقدره 347.048.695 دولاراً استفاد منها 23.456.777 مستفيداً فيما بلغ عدد الشركاء 35 شريكاً، فيما بلغت عدد المشاريع في مجال التعليم والحماية وبرنامج التعافي المبكر 15 مشروعاً بمبلغ 75.626.921 دولاراً استفاد منها 3.914.236 مستفيداً، وبلغ عدد الشركاء 12 شريكاً.

وفي الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي قدم المركز 54 مشروعاً بمبلغ 209.050.428 دولاراً استفاد منها 25.612.323 فرداً وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 47 شريكاً.

أما مشاريع الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية؛ فقد خصص المركز لهذا الجانب 9 مشاريع، استفاد منها 15.657 مستفيداً من خلال أربعة شركاء بمبلغ وقدره 48.948.162 دولاراً أمريكياً.

وكانت اليمن أكثر الدول المستفيدة من البرامج التي قدمها المركز حيث بلغ عدد المشاريع 110 مشروعات بمشاركة 79 شريكاً، بمبلغ 561.787.135 دولاراً أمريكياً. وبلغت عدد المشاريع في مجالات الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة تنسيق المخيمات 43 مشروعاً، غطت جميع مناطق اليمن، استفاد منها 19.582.835 مستفيداً. بمبلغ 236.179.981 دولاراً أمريكياً، وبلغ عدد الشركاء 24 شريكاً.

أما في التعليم والحماية والتعافي المبكر فبلغ عدد المشاريع المنفذة باليمن 15 مشروعاً، استفاد منها 3.914.236 مستفيداً بمبلغ إجمالي 75.626.921 دولاراً أمريكياً، وبلغ عدد الشركاء 12 شريكاً، بينما بلغت المشاريع المنفذة في الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي المنفذة باليمن 44 مشروعاً بمبلغ إجمالي 201.145.906 دولارات أمريكية، استفاد منها 24.517.523 مستفيداً، وبلغ عدد الشركاء 40 شريكاً.

وعن الخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والاتصالات في حالات الطوارئ فبلغ عدد المشاريع المنفذة باليمن 8 مشروعات استفاد منها 15.112 مستفيداً بمبلغ 48.834.327 دولاراً أمريكياً وشارك فيها ثلاثة شركاء.

وحظي المركز بثناء رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وبطرق تقديمه للخدمة بعمل احترافي عبر فرقه المتخصصة في هذا المجال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٢) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)