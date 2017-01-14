أنفقت جمعية البر في جدة مساعدات مالية 2.529 مليون ريال على الأيتام والأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع أحياء مدينة جدة منذ مطلع العام الهجري الجاري. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح التركي أن الجمعية، بفضل الله، ثم مساهمة أهل الخير والمحسنين، تواصل رعايتها للأيتام والأسر المحتاجة، مبيناً أن الجمعية تسعى لأن تكون رائدة في العمل الخيري بمفهوم علمي معاصر وآلية فاعلة قادرة على التنمية المستمرة لمواردها فضلاً عن تقديم العمل الخيري وتطويره بأسلوب مؤسسي متميز يكسب ثقة مجتمع محافظة جدة. وأضاف التركي أن الجمعية لديها خطة واضحة تشمل جميع مجالات عمل الجمعية تعتمد على معايير العمل المؤسسي إضافة للخطط التطويرية لمشاريعها، مبيناً أن أداء الجمعية ولله الحمد في تطور وتحسن مستمرين وأصبحت تحقق الريادة في أعمالها بفضل الله. من جانبه بيَّن المشرف العام على إدارة الجمعية سعيد آل مشرف أن الجمعية تدرس حالة الأيتام والأسر، وتحديد درجة استحقاقهم للمساعدة عبر إجراء دراسات مكتبية وميدانية من قبل متخصصين في قسم المساعدات والبحوث، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم لهم المساعدات النقدية والعينية لهم بشكل دوري.
«بر جدة» تنفق 2.5 مليون ريال على الأيتام والأسر المحتاجة
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٥) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)
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