انطلاق مهرجان ربيع جدة مع بداية الإجازة

تشهد مدينة جدة مع بداية إجازة منتصف العام انطلاق مهرجان ربيع جدة 38 لجمعية مراكز الأحياء الذي يستمر على مدى 30 يوماً. وأوضح الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني أن المهرجان يهدف إلى إضفاء جو من المتعة والترفيه، من خلال برامج وأنشطة تستهدف الأسرة والطفل تنسجم مع العادات والتقاليد، وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تسهم في شغل أوقات الشباب والفتيات، فضلاً عن إقامة عديد من البرامج المتنوعة ضمن مساحة المهرجان الذي سيقام على 50 ألف متر مربع. وأشار الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة إلى أن الجمعية شكلت عدداً من اللجان من أجل الاستعداد لإقامة المهرجان، داعياً القطاعات كافة للمشاركة في هذا المهرجان الذي تسعى من خلاله الجمعية لمواصلة عطائها لهذا الوطن المعطاء والإسهام في تقديم الخدمة للوطن الذي يحقق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده أيدهم الله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٦) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)