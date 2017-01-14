مدير شرطة الباحة يقلد ضباطاً رتبهم

قلّد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي بمكتبة أمس الأول، عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم من رتبهم الحالية إلى الرتب التي يستحقونها بحضور عدد من الضباط.

وهنأ اللواء آل هادي، الضباط الذين تمت ترقيتهم متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون الترقية دافعاً لهم لبذل مزيد من العطاء.

من جهتهم عبّر الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٦) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)