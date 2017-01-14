أنهت الإدارات العامة للتعليم بالمناطق استعداداتها لاستقبال 6005060 طالباً وطالبة، لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1437-1438هـ، غداً الأحد في جميع المدارس التابعة لها، حيث جرى تجهيز لجان الاختبارات، وتهيئة الأجواء التربوية والتعليمية للطلاب الذين سيؤدون اختباراتهم التي تستمر أسبوعين، مع تكليف المشرفيين التربويين والمشرفات للقيام بجولات لدعم المدارس خلال أيام الاختبارات.

وأنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كافة استعداداتها لتمكين أكثر 200 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات.

وأشار المتحدث الإعلامي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص، إلى أن الإدارة، وبإشراف مباشر من قبل مديرها العام الدكتور عبدالرحمن المديرس، يسخر كافة إمكاناته لضمان جودة أداء الاختبارات، التي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، والتي يربوا عددها على 1056 مدرسة متوسطة وثانوية للبنين والبنات.

وفي مكة المكرمة حيث يستعد 180516 طالباً وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية للاختبارات، وقال المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد الحارثي إن مدارسهم أنهت جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكينهم من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

وفي جازان قال مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي لـ»تعليم جازان»يحيى عطيف أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبار في المرحلة المتوسطة بلغ 21472 طالبًا و19220 طالبة، بينما بلغ عدد الطلاب في المرحلة الثانوية 20252 طالبًا و16429 طالبة ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنين 41724 طالبًا، وبنات 35649 طالبة، والمجموع الكلي 77373 طالبًا وطالبة. وفي الطائف أكملت الإدارة العامة للتعليم استعداداتها لتمكين ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم في أجواء ملائمة. وقال المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني إن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.

وفي منطقة تبوك يؤدي أكثر من 100ألف طالب وطالبة الاختبارات وسط استعدادات مبكرة من إدارة التعليم لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

وقال المدير العام للتعليم الدكتور عمر الشريف إن الاختبارات ستجري على ضوء اللوائح المعتمدة وفق الخطة الزمنية، مشيراً إلى تكامل دور إدارات وأقسام الإدارة مع إدارات المدارس، من خلال تهيئة قاعات الاختبارات، والتحقق من جاهزيتها، وتشكيل اللجان، والتنسيق بين مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٤) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)