المملكة تشارك في أعمال الجمعية العامة لـ «الطاقة المتجددة»

تشارك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث يترأس وفد المملكة نائب رئيس المدينة الدكتور وليد أبو الفرج.

وتُعد المملكة أحد أعضاء الوكالة منذ عام 2012م، حيث شاركت في عديد من اجتماعاتها ومشاريعها، مثل مشاركتها في أطلس، مصادر الطاقة المتجددة العالمي، كما يتزامن مع أعمال الدورة الخامسة فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة من 12 -21 يناير الجاري، وقد سبق أن شاركت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في الأعوام السابقة في أعمال مؤتمر طاقة المستقبل العالمي الذي يندرج ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

كما تُعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» هي المنظمة الدولية التي تهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم وقد تأسست في 26 يناير 2009 في مدينة بون في ألمانيا ويقع مقر الأمانة العامة للوكالة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وانضمت لعضويتها حتى الآن 150 دولة و 27 دولة في طور الانضمام، وتسعى الوكالة إلى أن تصبح القوة الدافعة الرئيسة في تشجيع الدول على التحول السريع نحو الاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي.

يذكر أن المملكة تسعى في ضوء رؤيتها 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لإدخال مصادر أخرى للطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة باطن الأرض وطاقة النفايات، وقد قامت المدينة بعديد من الخطوات في هذا المجال ومنها أطلس مصادر الطاقة المتجددة rratlas.energy.gov.sa ، وعديد من المشاريع القائمة بالشراكة مع القطاعات الأخرى منها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من أجل تحلية المياه بواسطة تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح، كما تقوم المدينة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والشركاء الرئيسين لإدارة برنامج الطاقة المتجددة في المملكة وفق خطط المشاريع والبرامج المعتمدة في برنامج التحول الوطني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٢) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)