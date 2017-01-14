الغامدي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة

التقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد الغامدي أمس، ضيوف المجموعة الثامنة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة للعام الجاري 1438هــ، بمقر إقامتهم الحالية بفندق الماريوت بمكة المكرمة.

واستهل الغامدي اللقاء بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى كلمة عد فيها الاجتماع والمحبة والألفة من أعظم النعم والمنن التي يمن الله بها على عباده، مستشهداً بالمصطفى -صلى الله عليه وسلم- وكيف جمع الله به القلوب وتآلف النفوس والأرواح سواءً كان في مكة أو في المدينة.

وأوضح أن من أعظم المقاصد التي بُعث بها النبي -صلى الله عليه وسلم- هي إزالة كل الضغائن والحزازات والعنصريات والعصبيات وألا يجتمع المسلمون إلا على كلمة التوحيد، لذلك ماذا حصل في المدينة ! اجتمعت القلوب على هذا الدين وعلى نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم- فكوّنوا دولة وقوة واستطاعوا في أقل من 30 سنة تكوين دولة قوية تحكم مشارق الأرض ومغاربها، بسبب تآلفهم واجتماع كلمتهم وتوحد صفهم.

ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على جهوده المباركة والجليلة والمتواصلة لخدمة المسلمين جميعاً بدون استثناء ونصرة قضاياهم والسهر على راحتهم وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والتفاني في ذلك، مشيراً إلى أن البرنامج صورة مشرقة من فيض جوده وكريم عطائه، وأنه من البرامج النوعية التي تأتي في إطار جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٣) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)