كلنا عرضة للخطأ؛ فالإنسان وليد النقص لا الكمال، وتبقى معالجة الخطأ هي التي تصنع الفارق بين شخصية وأخرى. الاعتذار قوة والقوة بحاجة إلى تبصر بالحق وإلى تسليم بالخطأ؛ لذلك تتجلى شجاعة المعتذر، وتكون شهادة على قدرته على تحمل المسؤولية.

الاعتذار لا يصدر إلا من الواثقين الذين يرون في الخطأ منطلقا للصواب، وفي الاعتذار تصحيحا للمسار؛ لذلك فالاعتذار يتضمن في معناه قوة القرار والاستعداد لتحمل كل التبعات المترتبة عليه.

وكما أن الاعتذار شجاعة وقوة للأقوياء؛ فالمكابرون لا يرون فيه إلا الضعف والمهانة؛ لذلك تجدهم عنه ينأون، ومنه يفرون.

إن من يتتبع سير الكبار سيجد وقفات اعتذار تسجل بمداد من ضياء سواء فيما يختص بمسارات حيواتهم أو فيما يتعلق بالمسؤوليات الجسام التي نهضوا بها وتصدوا لأعبائها؛ فكانوا عرضة للصواب والخطأ، فتواضعوا عند فعل الصواب رغم كثرته واعتذروا عند وقوع الخطأ رغم ندرته!!

لذلك تمسك بالمعتذر وإن كثرت أخطاؤه؛ فمن الخطأ سيتعلم وهو للصواب ينتمي، وحاذر من المكابر وإن ندرت زلاته، فليس بعد المكابرة إلا مزيد من الأخطاء التي تتولد عنها فتبدأ ولا تنتهي!

نبضة من المأثور: أعقل الناس أعذرهم للناس!!