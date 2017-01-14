434 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي «الضمان»

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 434.496.093 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة بـ»الضمان الاجتماعي» لشهر ربيع الآخر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 28334 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق ضوابط معينة وضعتها الوزارة تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد، مبيناً أن الوزارة تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٦٨) صفحة (٥) بتاريخ (١٤-٠١-٢٠١٧)