أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 434.496.093 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة بـ»الضمان الاجتماعي» لشهر ربيع الآخر الجاري.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 28334 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف. ولفت إلى أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يعد أحد برامج وكالة الضمان الاجتماعي هو تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، سواء للمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم، وفق ضوابط معينة وضعتها الوزارة تضع في الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ومقدار الدخل، ومتطلبات صرف هذه المساعدات النقدية، بحيث لا تتجاوز 30 ألف ريال كحد أعلى خلال العام الواحد، مبيناً أن الوزارة تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.
434 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي «الضمان»
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 434.496.093 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة بـ»الضمان الاجتماعي» لشهر ربيع الآخر الجاري.
-
قبائل حاشد والصبيحة تنتفض ضد الحوثيين بعد قتلهم الغولي والصبيحي
-
مصادر يمنية: الشرعية تتقدم في مركز ذوباب وتستهدف الزحف إلى المخاء
-
-
منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية…
-
-
-
-
«بروفة أخيرة» اليوم لـ «الأخضر» قبل استئناف تصفيات المونديال
-
-
-
منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية للإسلام
-
-
-
«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة لمناهج الجاليات
-
-
مدارس المملكة تستقبل غداً 6 ملايين طالب وطالبة .. لأداء الاختبارات
-
سلطان بن سلمان: انضباطية ومستوى عالمي لـ «الطيران المدني».. وأخشى على «رخصتي»…
-
«مركز الملك سلمان» يقدم مساعدات بـ 680 مليون دولار لـ 172 مشروعاً
-
-
-
-
أمير الرياض: المملكة قادرة على بتر كل يد تمتد إليها بالشر.. وشبابنا يبشر بالخير
-
-
-
Profile