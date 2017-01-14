صحيفة الشرق – العدد 1868 – نسخة الرياض
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«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة…
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سلطان بن سلمان: انضباطية ومستوى عالمي لـ «الطيران المدني».. وأخشى…
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25 ألفاً من الإبل في مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لـ «مزاين الإبل»
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مدارس المملكة تستقبل غداً 6 ملايين طالب وطالبة .. لأداء الاختبارات
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منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية…
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قبائل حاشد والصبيحة تنتفض ضد الحوثيين بعد قتلهم الغولي والصبيحي
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«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة…
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«بروفة أخيرة» اليوم لـ «الأخضر» قبل استئناف تصفيات المونديال
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مصادر يمنية: الشرعية تتقدم في مركز ذوباب وتستهدف الزحف إلى المخاء
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سلطان بن سلمان: انضباطية ومستوى عالمي لـ «الطيران المدني».. وأخشى…
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قبائل حاشد والصبيحة تنتفض ضد الحوثيين بعد قتلهم الغولي والصبيحي
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«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة…
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منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية…
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«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة…
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منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية…
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«التعليم» تمنع قبول الأطفال السعوديين في المدارس الأجنبية المخصصة…
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منبر الحرمين: إغراق المجتمع بالفساد هدف مقصود للقوى المعادية…
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