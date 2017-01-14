قتلي وجرحي في قصف جوي للنظام على إدلب

قتل 3 أشخاص وأصيب 27 آخرون إثر قصف جيش النظام لمحافظة إدلب شمال سورية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات النظام استهدفت قرى وبلدات ومدن أريحا وأورم الجوز وحيش وكفرنبل وسراقب وكفرعين وخان شيخون وجبل الأربعين، إضافة إلى استهداف قرية الدارة الكبيرة وترعي وتفتناز بريف إدلب.

كما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور، وأماكن أخرى في بلدتي كفرعويد وكنصفرة بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وأوضح المرصد أن القصف الجوي والمدفعي اسفرت عن مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلة وامرأة وإصابة أكثر من 27 شخصاً بجروح متفاوتة.