112 ألف طالب يؤدون الاختبارات بعسير

يؤدي أكثر من 112 ألف طالب وطالبة من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية غدا الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم عسير.

وقال مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان: “تم إعداد خطة لمتابعة ودعم الاختبارات في كافة المدارس، وتشكيل لجنة فرعية للاختبارات في كل مدرسة، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة”.

لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الإدارة العامة ” بنين وبنات” للدعم الفني بالمدارس في “برنامج نور”.

وأشار آل كركمان إلى أن أكثر من 350 مشرفا ومشرفة سيعملون على متابعة سير الاختبارات في الميدان ، فضلا عن قيام فرق من الوحدة الصحية بجولات على المدارس بهدف تقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية للمحتاجين، فيما حث قادة وقائدات المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات.