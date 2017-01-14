250 مليون لمدارس التطوير في عسير

سلم، أمس، مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، شيكات الدعم المادي لـ 12 مدرسة من مدارس التطوير، بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الأستاذ حسن العلكمي، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم الأستاذة نورة آل مفرح بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.

وأوضحت مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الأستاذة بهية الحفظي أن عدد المدارس المستهدفة في قطاع البنات ١٢ مدرسة، وسيسهم الدعم الجديد في تحقيق أهداف المدارس وتطوير أدائها.

يذكر أن إجمالي المبالغ المصروفة لمدارس التطوير بلغت 270 ألف ريال.