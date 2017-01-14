أعلن الديوان الملكي عن وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله).

وقال الديوان الملكي اليوم في بيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.